Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:40

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:40

Esad rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasından sonra Şam Havalimanı yeniden faaliyete geçti.

Şam Havalimanı'ndan kalkan Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı ilk seferini, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'na yaptı.

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi.