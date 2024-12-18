Şam Havalimanı, yeniden faaliyete geçti

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yaptı.

Şam Havalimanı, yeniden faaliyete geçti
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:40

Esad rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasından sonra  Şam Havalimanı yeniden faaliyete geçti.

Şam Havalimanı'ndan kalkan Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı ilk seferini, ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'na yaptı.

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak 7 bin kişinin takibiyle yolculuğu sırasında en çok izlenen seferi gerçekleştirdi.


Etiketler: #Şam #suriye

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