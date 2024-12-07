'Şam yürüyüşü' sürerken: Suriye cephesinden kritik açıklama

Yayınlanma: 07.12.2024 - 23:22

Güncelleme: 07.12.2024 - 23:27

Suriye’de ordu ile çatışan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların ilerleyişi sürüyor.

Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun silahlı grupların başkent Şam’a ilerleyişinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMA HATTINI GEÇEMEZ"

El-Rahmun devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bugün Şam çevresinde aşılmaz bir kordon oluşturduğunu söyledi. El-Rahmun, “Şam ve kırsalının en uç noktalarında çok güçlü bir güvenlik ve askeri kordon var ve hiç kimse silahlı kuvvetler olarak inşa ettiğimiz bu savunma hattını geçemez” ifadelerini kullandı.

Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Silahlı birliklerimiz Şam kırsalı ve güney bölgesi boyunca hatlarını takviye ediyor. Hama ve Humus kırsalları ve kuzey Dera kırsalında operasyonlar başlatıldı” denildi.

SİLAHLI GRUPLAR: 'TAKVİYE GÖNDERMEYE BAŞLADIK'

Öte yandan, silahlı gruplara liderlik eden Hasan Abdul Ghany, “Başkent Şam'da devam eden operasyonlarımızı desteklemek için kuzeyden ve güneyden daha fazla takviye göndermeye başladık” açıklamasını yapmıştı.