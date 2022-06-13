Samanyolu Galaksisi aydınlanıyor: 2 milyar yıldızın verileri paylaşıldı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Samanyolu Galaksisi'nin doğru ve eksiksiz haritasını oluşturmak amacıyla Gaia misyonu kapsamında topladığı yaklaşık 2 milyar yıldıza ilişkin veriyi paylaştı.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:13
Samanyolu Galaksisi aydınlanıyor: 2 milyar yıldızın verileri paylaşıldı
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA),  gök bilimcileri 2 milyar yıldıza ilişkin veriyi paylaştı. Gök bilimciler tarafından yıldızların doğum ve ölümlerinden yola çıkarak, Samanyolu Galaksisi'nin yıllar içinde nasıl değiştiğini anlamalarına yardımcı olacağı kaydedildi.

ESA tarafından yayımlanan 2 milyar yıldızın yaşı, kütlesi, sıcaklığı ve kimyasal oluşumlarına yönelik yeni bilgilerin, hangi yıldızın başka bir galaksiden Samanyolu'na göç ettiğini belirlemede de kullanılabileceği belirtildi.

Gaia verileri, yıldızların yanı sıra Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, asteroitler ve diğer nesneler hakkında da 800 binden fazla dosya içeriyor.

Öte yandan Gaia misyonu ile bilgi edinilen yıldızların galaksideki yıldızların yalnızca yüzde birini oluşturduğu biliniyor.


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