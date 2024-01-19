Samanyolu'nda 'gizemli' nesne keşfedildi: Benzersiz niteliklere sahip!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:10

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:13

Samanyolu'nda keşfedilen yeni bir "gizemli" nesnenin, bir kara delik ile özel bir yıldız türünün birleşimi olabileceği iddia edildi.

Samanyolu'ndan 40 bin ışık yılı uzakta bulunan bu potansiyel olarak yeni uzay varlığının, benzersiz niteliklere sahip olduğu düşünülüyor.

Araştırmacıların "kara delik kütle boşluğu" olarak adlandırdıkları alan içerisinde yer alan bu oluşumun, nadir ve az anlaşılmış bir nesne olabileceği belirtildi.

Milisaniyelik bir pulsarın yörüngesinde bulunan bu yıldızın, radyasyon püskürten ve saniyede yüzlerce kez dönen bir nötron (çökmüş) yıldızı olduğu ve şimdiye kadar görülen ilk pulsar-kara delik eşleşmesi olabileceği kaydediliyor.

Böyle bir birleşmenin, Einstein'ın genel görelilik kuramının yeni testlerine olanak sağlayabileceği ve kara deliklerin daha fazla incelenmesine kapı açabileceği ifade edildi.

"YERÇEKİMİ TEORİLERİNİ TEST ETMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF"

Proje lideri Ben Stappers, bir pulsar-kara delik sisteminin "yerçekimi teorilerini test etmek için önemli bir hedef" olacağını ve eğer ağır bir nötron yıldızıysa, "çok yüksek yoğunluklarda nükleer fizikte yeni anlayışlar sağlayacağını" söyledi.

Bu bulgunun şimdiye kadar bulunan en büyük nötron yıldızı, en hafif kara delik ya da yeni bir egzotik yıldız çeşidi olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları evrendeki en uç koşullar altında maddenin özelliklerini araştırmaya yardımcı olacak bir şeyi ortaya çıkardıklarına inanıyorlar.

Keşif, MeerKAT teleskobu kullanılarak güneydeki Columba takımyıldızında bulunan ve küresel küme olarak bilinen yoğun bir yıldız grubu olan NGC 1851 gözlemlenirken yapıldı. Gökbilimciler, bu kümenin o kadar kalabalık olduğunu söylüyorlar ki yıldızlar yörüngelerini bozabilir ve en uç durumlarda çarpışabilirler.