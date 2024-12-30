Şam'ın ilk resmi ziyareti Suudi Arabistan'a

Yayınlanma: 30.12.2024 - 18:32

Güncelleme: 30.12.2024 - 18:32

Suriye geçici hükümeti tarafından atanan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şibani, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın Suudi Arabistan’a davetini kabul ettiğini söyledi.

Bu ziyaret, yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olan Şibani’nin ilk resmi yurtdışı ziyareti olacak olacak.