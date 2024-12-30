Şam'ın ilk resmi ziyareti Suudi Arabistan'a

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şibani, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın Suudi Arabistan’a olan davetini kabul ettiğini açıkladı. Buna göre Şibani, ilk resmi yurtdışı ziyaretini gerçekleştirecek.

Şam'ın ilk resmi ziyareti Suudi Arabistan'a
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 18:32

Suriye geçici hükümeti tarafından atanan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şibani, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah'ın Suudi Arabistan’a davetini kabul ettiğini söyledi.

Bu ziyaret, yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olan Şibani’nin ilk resmi yurtdışı ziyareti olacak olacak.


Etiketler: #dışişleri b #Dışişleri Bakanı #yurtdışı

İlgili Haberler

Apartman ve site yönetimi yazılımı Apsiyon, sürdürülebilirliği yaşam alanlarına taşıyor

Apartman ve site yönetimi yazılımı Apsiyon, sürdürülebilirliği yaşam alanlarına taşıyor
İsrail’den Şam’a hava saldırısı

İsrail’den Şam’a hava saldırısı
İnsan vücudunun içinde saklanan yaşam formu keşfedildi

İnsan vücudunun içinde saklanan yaşam formu keşfedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler