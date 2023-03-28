Saraybosna’da okullara bomba ihbarı yapıldı: Eğitime ara verildi
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da çok sayıda okula e-posta ile ulaştırılan bomba ihbarlarının ardından eğitime ara verilerek okul binaları tahliye edildi.
Saraybosna’da çok sayıda okula e-posta yoluyla bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarlarının ardından polis, ihbar gerçekleştirilen okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri alarak arama başlattı.
BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
Kentte eğitime ara verilirken, okul binaları tahliye edildi.
Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak polisin diğer kurumların da yardımıyla öğrencileri ve eğitimcileri korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti.
Açıklamada, polis ekiplerinin savcılık gözetimi altında okul binalarında arama yaptığı kaydedildi.
BİRÇOK KURUMA YALAN İHBAR YAPILMIŞTI
Saraybosna’da bir süre önce mahkemeler dahil birçok kuruma yalan bomba ihbarları yapılmış ve ihbarlar nedeniyle kurumların hizmetleri kesintiye uğramıştı.
Son dönemde bölge ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan’da da çok sayıda kurum, yalan bomba ihbarlarının hedefi olmuştu.
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