Fransa'da 'telekulak' davası: Eski cumhurbaşkanına 1 yıl hapis istemi

Fransa'da savcılık, 2012'de kaybettiği seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçladığı eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etti.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 22:12
Fransa'da 'telekulak' davası: Eski cumhurbaşkanına 1 yıl hapis istemi
Abone Ol google-news

Fransız basınındaki haberlere göre, 8 Kasım'dan bu yana Bygmalion olarak bilinen "telekulak" davası Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülüyor.

Dava kapsamında savcılık Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası istedi.

SEÇİM HARMALARI...

"Telekulak" davası kapsamında Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı mahkeme kararını temyize taşımıştı.


İlgili Haberler

Fransa Başbakanı Borne yasağa uymadı: Muhalefet tepki gösterdi

Fransa Başbakanı Borne yasağa uymadı: Muhalefet tepki gösterdi
Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in 'yolsuzluk' davası sonuçlandı

Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in 'yolsuzluk' davası sonuçlandı
Ukrayna'da 'yolsuzluk' soruşturması: 2 yetkili görevden alındı

Ukrayna'da 'yolsuzluk' soruşturması: 2 yetkili görevden alındı

En Çok Okunan Haberler