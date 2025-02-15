Savaş alanlarından, uyuşturucu ticaretine: 'Kokain kraliçesi' oldu
Avustralya’da 28 yaşındaki eski asker Jemma Dann, askeri kariyerini bıraktıktan sonra nişanlısı Jonathon Towers ile birlikte Sidney’de uyuşturucu ticaretine karıştı. Suç dünyasına adım atan çiftin, büyük miktarlarda kokain ve ekstazi sattığı ortaya çıktı.
Avustralya’da 28 yaşındaki eski kadın asker Jemma Dann, askeri kariyerini geride bırakıp uyuşturucu ticaretine yöneldi. Nişanlısı Jonathon Towers ile birlikte Sidney’de büyük miktarlarda kokain ve ekstazi sattığı ortaya çıkan Dann, lüks bir yaşam uğruna suç dünyasına adım attı.
5 Avustralya ordusunda görev yapan Dann, 2019’da yaşadığı sırt sakatlığı nedeniyle tıbbi olarak terhis edildi. Sonrasında sosyal medyada bir 'fitness influencer’ı olarak hayatını paylaşmaya başladı ve kısa süre sonra Towers ile nişanlandı. Çift, Tayland’a yaptıkları bir seyahat sırasında Towers’ın motosiklet kazası geçirmesiyle uyuşturucu bağımlılığına sürüklendi.
SİDNEY'DE UYUŞTURUCU TİCARETİ
Polis raporlarına göre, Towers’ın bağımlılığı, çiftin yasa dışı uyuşturucu ticaretine yönelmesine neden oldu. Caringbah bölgesinde, arabalarının bagajında el bombası şeklinde ekstazi tabletleri sattıkları tespit edildi.
2021’de başlatılan soruşturma kapsamında polis, çiftin büyük ölçekli bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonuna karıştığını ortaya çıkardı. Gözetim operasyonu sırasında, Avustralya'ya sokulan 1,4 kg kokain ve 500 gramdan fazla ekstazi ele geçirildi. Dann ve Towers, 2022’de tutuklandı.
ŞARTLI TAHLİYE VE HAPİS CEZASI
Mahkemede Dann, yasaklı bir uyuşturucunun tedarik edilmesine bilerek iştirak etmekten iki, büyük miktarda ticari uyuşturucu tedarik etmekten ise bir kez suçunu kabul etti. Yeni Güney Galler Bölge Mahkemesi Yargıcı Andrew Scotting, Dann’a 2 yıl 3 ay yoğunlaştırılmış ıslah cezası verdi. Bu ceza, hapishanede değil, toplum içinde infaz edilecek ve 9 aylık şartlı tahliye süresi bu yıl sona erecek.
Towers ise 10 kez yasaklı uyuşturucu temin etmek, bir suç örgütünün faaliyetlerini yönetmek ve suç gelirleriyle ticaret yapmak suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şartlı tahliye edilmeme süresi 4 yıl olarak belirlendi ve 2026 yılının sonlarında serbest kalabileceği bildirildi.
AİLESİNİN YANINA TAŞINDI
Mahkemenin Towers ile iletişim kurmasını yasaklamasının ardından Dann, Yeni Güney Galler’in güney kıyısına taşınarak ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.
Geçmişini geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Dann’ın, suç dünyasından tamamen uzak kalıp kalamayacağı ise merak konusu.
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