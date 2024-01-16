Savaş kabinesi üyesinden Hamas vurgusu: Yenilgiye uğramaktan çok uzak
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, İsrail ordu radyosunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hamas'ın yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu söyleyen Saar, "Birileri, Gazze Şeridi'nde hâlâ ayaktayken Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorsa, o zaman bu gerçekleşmeyecek" yorumunda bulundu.
Saar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda ortaya koyduğu Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflere bağlı kalması gerektiğini kaydetti.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarda Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedefler ortaya koymuştu.
Saldırıların üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçse de İsrail'in bu hedeflere ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.
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