Savaş kabinesinde 'Refah' krizi: Sert tartışmalar yaşandı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:13

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:13

Walla News'te yer alan habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin çarşamba günü yapılan toplantısında sert tartışmalar yaşandı.

Toplantıda söz alan Ben-Gvir, İsrail ordusunun, Gazze'nin Mısır sınırında yer alan ve İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerle nüfusu 1 milyonu aşan Refah bölgesini işgal etmesi gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Ben-Gvir'e tepki göstererek Refah bölgesine daha önce gidip gitmediğini sordu. Gallant'ın bu çıkışının ardından iki bakan bir süre tartıştı.

Gallant ile Ben-Gvir arasında tartışma devam ederken Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in "Şimdi patlamış mısırımı çıkaracağım" dediği iddia edildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Regev'in tartışma sırasında kabine üyelerine patlamış mısır dağıttığı ileri sürüldü.

Bu haberlerin ardından Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, basında çıkan iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

NÜFUSU 1 MİLYONU AŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah'ın nüfusu 1 milyonu aşmış durumda.

Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'in işgal edilmesi gerektiğini savunduğu Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor.

Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.