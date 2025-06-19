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Savaşta dijital cephe açıldı: İran’ın en büyük kripto borsasında milyon dolarlık kayıp!

Savaşta dijital cephe açıldı: İran’ın en büyük kripto borsasında milyon dolarlık kayıp!

19.06.2025 11:34:00
Güncellenme:
ANKA
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Savaşta dijital cephe açıldı: İran’ın en büyük kripto borsasında milyon dolarlık kayıp!

Predatory Sparrow adlı hacker grubu, İran merkezli kripto para borsası Nobitex’e yönelik büyük bir siber saldırı düzenlediğini duyurdu. Grup, 90 milyon dolarlık dijital varlığı ele geçirip kullanılmaz hâle getirdiğini iddia etti.

Nobitex, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı ve yaklaşık 100 milyon dolarlık kripto varlığın erişilemez cüzdanlara aktarıldığını açıkladı. Şirket, varlıkların artık hackerlar tarafından kontrol edilemediğini ve dış bağlantıların kesildiğini savundu.

Dünkü saldırı sonrası Farsça ve İngilizce açıklamalar yayımlayan hacker grubu Predatory Sparrow, Nobitex’in İran rejimi tarafından ABD yaptırımlarını aşmak için kullanıldığını ileri sürdü. Hackerlar ayrıca Nobitex’in kaynak kodlarını yayımlayacaklarını ve kalan dijital varlıkların da savunmasız kalacağını açıkladı.

Nobitex ise İran devletiyle bağlantılı olduğu iddialarını reddetti ve “her zaman bağımsız bir özel işletme olarak faaliyet gösterdiğini” bildirdi.

EŞ ZAMANLI İNTERNET KESİNTİSİ VE BANKA SALDIRISI

Saldırı günü İran genelinde internet kesintileri yaşanırken, Nobitex bu durumun kullanıcı erişimini yeniden sağlama çabalarını yavaşlattığını açıkladı.

Ayrıca hacker grubu Predatory Sparrow salı günü İran’ın kamu bankalarından Bank Sepah’a da saldırı düzenlediğini duyurdu. İran medyası, bankanın çevrimiçi hizmetlerinde kesinti yaşandığını doğruladı.

 

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