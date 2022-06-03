Savaştaki gönüllü Türk: Ukrayna benim ikinci vatanım
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra gerek Ukraynalıların gerekse buradaki Türk nüfusun büyük kısmı Ukrayna’dan ayrılırken, başkent Kiev’de en zor günlerde sadece birkaç Türk kalmıştı.
Onlardan biri, kent merkezindeki Turkish House Restoranını işleten Onur Hekim. 20 yıldan beri Kiev’de yaşayan Onur Hekim, savaşta 58 gün boyunca aralarında metro istasyonlarına sığınanların ve çeşitli devlet görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye 60 bin adet yemek dağıttı. Bu faaliyeti nedeniyle de Ukrayna’daki yedi devlet kurumundan onur belgesi aldı.
Hekim, Kiev’den ayrılmayışını iki nedenle açıklıyor: “Birincisi, benim böyle mücadeleci bir yapım var. İkincisiyse, benim 18 yılım Türkiye’de, 20 yılım Ukrayna’da geçti ve Ukrayna, benim ikinci vatanım. Başka yerde rahatça yaşardım fakat bu iki sebepten bırakıp gitmek istemedim.”
Bu yardımları sırasında ne Ukraynalı herhangi bir kurumdan ne de başka bir firmadan destek almadığını belirten Hekim, “Bana sponsorluk teklifinde bulunan çeşitli firmalar oldu. Ancak ben, bu işin ne kadar sıkıntılı, riskli olduğunu biliyorum. Biz, burada 35-40 gönüllüyle birlikte çalışıyor ve Kiev’in farklı yerlerine yemek ulaştırıyorduk. Bir taraftan, Rus mermilerinin düşme riski vardı, diğer taraftansa biz, çoğu zaman sokağa çıkma saati sonrası saatlerde de dışarıdaydık ve araçla çok sayıda kontrol noktasını geçip her seferinde uzun uzun yetkililere kim olduğumuzu anlatmakla uğraşıyorduk. Bu iş, reklam için yapılmaz. O nedenle ben, burada kendi reklamımı yapmadığım gibi başkalarının da reklam yapmasını uygun görmedim” diye konuştu.
Son zamanlarda Kiev’e dönüşlerin başladığını, Türklerin ise henüz az bir kısmının döndüğünü söyleyen Hekim, “Buraya geri dönmeden önce, hem eski işlerine bu şartlarda devam edip edemeyeceklerini, hem de genel riskleri göz önünde bulundurmaları gerekir” diye konuştu.
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