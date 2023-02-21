Savaştan kaçıp depremde öldüler

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:41

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:41

Bir yıldan kısa bir süre önce Ukrayna'daki savaştan kaçmayı başaran Yulia Petrova ve biri 10 diğeri 5 yaşındaki iki oğlu, Antakya'da çıkarılan cesetler arasında bulundu.

Yedioth Ahronot'ta yer alan habere göre, Yulia'nın babası Sergey Petrov Ukrayna medyasına "Yulia'nın, Zachar (10) ve Matthew(5) ile Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan kaçarak Yulia'nın teyzesinin yaşadığı Antakya'ya geldi" ifadesinde bulundu.

Sergey Petrov, "5 Şubat akşamı son kez konuştuk ve sabah saat 4'te felaket oldu. Daha sonra iletişim kuramadık" dedi ve Yulia'nın kocasının Ukrayna ordusunda asker olduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle şu anda hastanede yattığını sözlerine ekledi.

Petrov, Yulia ve iki torunun cenazelerini, Nisan 2022'de kaçtıkları Zaporijya'ya geri götürülebilmek için çalışıyor.