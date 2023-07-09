Schengen Bölgesi neresi? Schengen ülkeleri hangileri? Schengen vizesi nasıl alınır?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:34

Güncelleme: 09.07.2023 - 17:34

Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.

SCHENGEN BÖLGESİ NERESİ?

Schengen Bölgesi, Lüksemburg'un, Schengen kasabasında 1985 yılında imzalanan Schengen Anlaşmasını uygulayan yirmi yedi Avrupa ülkesinin topraklarını kapsamaktadır. Schengen bölgesi, alan içinde ve dışında seyahat edenler için sınır kontrolleri ile uluslararası seyahat edenler için tek bir devlet gibi ancak herhangi bir iç sınır kontrolü olmadan çalışır. Schengen Bölgesi şu anda 423 milyon kişilik bir nüfusa sahip ve 4.368.693 kilometrekare (1.686.762 sq mi) bir alanı kapsamaktadır.

SCHENGEN ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Schengen’e üye ülkeler:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek yurttaşların vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.



Schengen üyesi ülkelere elektronik başvuru yapılabilmektedir. Başvuru formlarını elektronik ortamda doldurup imzalayıp başvurular iletilebilir.

Ayrıca gitmek istenilen yerin temsilciliği aracılığı ile de Schengen vizesi alınabilir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler, öncelikle ilgili kurumun talep ettiği belgeleri temin ettikten sonra internet üzerinden e-randevu alarak işlemini tamamlayabilir.

SCHENGEN VİZESİ NE KADAR?

Turistik geziler için 2023 Schengen vize ücreti 12 yaş üzeri bireyler için 80 Euro olarak tahsil ediliyor.



