Scholz ve Putin uzun masada: 'Avrupa'da öncelikli partnerimiz'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşmesi sırasında Rusya'nın çok uzun zamandır güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunun altını çizdi. Scholz, Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddetti.
Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ukrayna konusunda uzun bir görüşme gerçekleştiren Putin, Almanya Başbakanı Scholz'la ilk yüz yüze görüşmeleri için Kremlin'de bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Sizinle tanışmaktan, sizi Moskova'da kabul etmekten memnunum. Almanya'nın genel olarak ve özellikle Avrupa'da öncelikli partnerimiz olduğunu hemen belirteyim" dedi.
Sputnik'in haberine göre; Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu kaydeden Putin, onlarca yıldır Rusya'dan enerji tedariklerinde hiçbir kesinti olmadığını vurguladı.
Görüşmenin önemli bir bölümünü Avrupa'da güvenlikle ve Ukrayna etrafındaki gelişmelerle bağlantılı duruma ve bu konu hakkında devam eden hararetli tartışmalara ayıracaklarını belirten Putin, "Geçen hafta Kremlin'de Emmanuel Macron'u kabul ettim ve onunla yine bu konuları istişare ettim. Onun sizi görüşmemizde ele alınan konuların özü hakkında bilgilendirdiğini biliyorum. Elbette, yaşananlarla ilgili sizin kendi görüşlerinizi de duymak, benim için çok ilgi çekici ve faydalı olacak" diye konuştu.
SCHOLZ, MOSKOVA'DA PCR TESTİ YAPTIRMAYI REDDETTİ
Bu arada Scholz'un, tıpkı Macron gibi Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddettiği belirtildi. Peskov, bu nedenle Scholz ile Putin arasında Macron'la olduğu gibi uzun bir masa bulunacağını söyledi. Peskov ayrıca, Scholz'un test yaptırmamasının görüşmenin niteliğini, süresini ve içeriğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini ekledi.
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