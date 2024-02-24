Scholz'dan 'güvenlik' çağrısı: Daha fazlasını yapmamız lazım

Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:18

Güncelleme: 24.02.2024 - 15:18

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı kapsamında yayımladığı video mesajında, sınırların şiddet kullanılarak değiştirilemeyeceği yönündeki ilkenin, Moskova tarafından her gün ayaklar altına alındığını belirtti.

Rusya'nın sadece Ukrayna'ya saldırmadığını, aynı zamanda Avrupa'nın barış düzenini de yok ettiğini kaydeden Scholz, "Ukrayna'ya kendisini savunması için gerektiği sürece destek vereceğiz. Biz de Almanya ve Avrupa olarak kendimizi etkili bir şekilde savunabilmek için daha fazlasını yapıyoruz ve daha da fazlasını yapmamız lazım" dedi.

Scholz, "caydırıcılık" ve "savunmaya hazır olma" gibi sözlerin, bazıları için Almanya Başbakanı'nın ağzından çıkan alışılmadık kelimeler olduğunu ifade ederek, "Müttefiklerimizle o kadar güçlü olmalıyız ki kimse bize saldırmaya cesaret etmesin. Bu şekilde güvenliğimizi sağlarız ve Avrupa'da barışı bu şekilde savunuruz. Bunun için en iyi garantimiz NATO'dur ve öyle kalacaktır" şeklinde konuştu.

Bu nedenle Alman ordusunu ve Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Scholz, "Bu bizim güçlü bir NATO'ya katkımızdır" ifadesini kullandı.

Scholz, yıllarca ihmal edilen Alman ordusuna artık yatırım yapılacağını, savaş uçakları, helikopterler, fırkateyn, denizaltı, tank ve hava savunma sisteminin sipariş verildiğini aktardı.

Almanya ve Avrupa'da etkin savunma sanayisi oluşturmak için Avrupalı ortaklarla işbirliği yapmanın önemli olduğunun altını çizen Scholz, Avrupa'da siparişler birleştirilerek en önemli silah sistemlerinin ve özellikle mühimmatın sürekli üretilmesi gerektiğini kaydetti.