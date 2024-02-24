Elektrikli scooter yasakları büyümeye devam ediyor: Son eklenen iki kentse Almanya'dan...
İki Alman kenti toplu taşımada elektrikli scooter kullanımını yasakladı. Yasağın mart ayından başlayacağı açıklandı.
Almanya'nın Düsseldorf ve Duisburg kentleri toplu taşımada elektrikli scooterları yasaklamak üzere harekete geçti. Yasak mart ayında başlayacak.
Düsseldorf ve Duisburg'da toplu taşıma şirketleri Rheinbahn ve DVG, 1 Mart'tan itibaren otobüs ve trenlerde elektrikli scooter kullanımını yasaklıyor. Yasağın arka planında Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği (VDV) tarafından yapılan ve "çok sayıda diğer taşımacılık şirketinin" de uyduğu bir tavsiye bulunuyor.
VDV operasyon komitesi, diğer Avrupa ülkelerinde toplu taşımada elektrikli pedallı scooterların karıştığı birkaç yangın nedeniyle konuyu yoğun bir şekilde ele aldı ve prensip olarak elektrikli pedallı scooterların kullanılmasını tavsiye etmiyor.
YASAKLAYAN DİĞER KENTLER
İspanya'da da geçen yılın sonlarında benzer bir karar alınmış, Madrid bu konuda başı çekerken Barselona'da geçici bir yasak, Sevilla'da ise trafiğin yoğun olduğu saatlerde yasak getirilmişti. Hamburg ve Londra'da da elektrikli scooter kullanımına yasaklar getirilmiştir.
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