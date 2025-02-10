Seçim kampanyası alay konusu oldu: 'Bunu ben yaptım' çıkartmaları yapıştırıldı!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:09

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:09

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında fiyatları “derhal” düşüreceğine dair verdiği söze rağmen Amerikalılar, Trump yönetimi altında market fiyatlarının hızla artmasını protesto etti.

Tüketiciler, yüksek fiyatlı market ürünlerinin üzerine Trump'ın fiyat etiketlerini işaret ettiği “Bunu Ben Yaptım!” çıkartmalarını yapıştırarak karşılık verdi.

“Bunu Ben Yaptım!” çıkartmasının yer aldığı bir video özellikle viral oldu.

Everything under Trump must be blamed on him, just like what MAGA did with Biden. I don't make the rules. pic.twitter.com/yW6p357Ynv — Alex Cole (@acnewsitics) February 7, 2025

Toplam 2.8 milyon kez izlenen videoda bir kişi Trump'ın resimlerinden birini 5.79 dolarlık bir ranch sosu şişesinin altına yerleştiriyor ve masrafın sorumlusunun kendisi olduğunu ima ediyor.

YUMURTA REYONUNUN ÜZERİNDE DE GÖRÜLDÜ

Başka bir paylaşımda da, bir yumurtar reyonu üzerinde “Bunu Ben Yaptım!” çıkartması görüldü.

ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre, sadece Ocak 2025'te ABD'de 14 milyon yumurta tavuğunun ölümüne yol açan kuş gribi nedeniyle yumurta fiyatları yükseliyor. Geçen yıl milyonlarca tavuk daha ölmüştü. Bu da yumurta arzının azalması, kıtlık ve hatta bazı durumlarda boş raflar anlamına geliyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, Aralık 2024'te bir düzine A sınıfı yumurtanın ortalama fiyatı 4,15 dolardı, ancak insanlar sosyal medyada çok daha yüksek fiyatların fotoğraflarını paylaşıyor.

Restoran zinciri Waffle House, Şubat ayında yaptığı açıklamada, “yumurta fiyatlarındaki benzeri görülmemiş artışla” başa çıkmak için yumurta başına fazladan 50 sent ücret aldığını duyurdu.

USDA, yumurta bulunabilirliğinin “sınırlı ve tutarsız” olduğunu, birçok marketin fiyatları rekor seviyelerde tuttuğunu ve “bunların hiçbirinin talebi teşvik etmeye yardımcı olmadığını” belirtti.