Seçim kampanyası alay konusu oldu: 'Bunu ben yaptım' çıkartmaları yapıştırıldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında fiyatları “derhal” düşüreceğine dair verdiği söze rağmen Amerikalılar, Trump yönetimi altında market fiyatlarının hızla artmasını protesto etti.

Tüketiciler, yüksek fiyatlı market ürünlerinin üzerine Trump'ın fiyat etiketlerini işaret ettiği “Bunu Ben Yaptım!” çıkartmalarını yapıştırarak karşılık verdi.

“Bunu Ben Yaptım!” çıkartmasının yer aldığı bir video özellikle viral oldu.

Everything under Trump must be blamed on him, just like what MAGA did with Biden. I don't make the rules. pic.twitter.com/yW6p357Ynv