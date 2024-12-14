Seçime katılan tek adaydı: Eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan’ın yeni cumhurbaşkanı oldu

Yayınlanma: 14.12.2024 - 18:25

Güncelleme: 14.12.2024 - 18:25

Gürcistan tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı 300 kişiden oluşan seçim kurulunca seçildi. Rusya’ya yakınlığı ile bilinen iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı, milletvekili ve eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili, parlamentoda milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan seçim kurulunun doğrudan oylamasıyla Gürcistan’ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Ekim ayındaki parlamento seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden dört muhalefet grubu parlamentoyu boykot ettiği için seçime katılmadı. 300 üyeli seçim kurulu üyelerinden 225’i cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanırken, 224 seçmen tek aday olan Kavelaşvili’nin lehinde oy verdi.

NE OLMUŞTU?

İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin AB'ye katılım sürecini 2028 yılına kadar dondurarak ülkenin anayasasında yazılı olan uzun soluklu bir ulusal hedefi aniden durdurması, muhalefetin ve Gürcistan halkının tepki göstermesine yol açmıştı.

AB üyeliğine ilişkin politikalara öncelik veren ve seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle parlamentoyu gayrimeşru olarak gören Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün yaptığı açıklamada görev süresi bittikten sonra da cumhurbaşkanı olarak kalacağını ifade etmişti.

Zurabişvili, "Bu arada hiçbir yere gitmiyorum, makamı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" demişti.

Muhalefet partileri, Kavelashvili'nin 29 Aralık'ta göreve başlamasından sonra bile Zurabişvili'yi meşru cumhurbaşkanı olarak görmeye devam edeceklerini belirtti.