Seçimin ilk işaretini başbakan verdi

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:58

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:58

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki günlük Batı Trakya ziyareti sırasında açıkladı.

Son anketlerde önde olan Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri olan Miçotakis, parlamenter sistem seçimleri "bahar"da yapılacak dedi ve "yeniden aday" olacağını belirtti.

Yunanistan'ın parlamenter sistemi, herhangi bir adayın tek seferde seçilmesini zorlaştırıyor. Hükümetin kurulması için çoğunluğun sağlanması, yani 151 sandalye gerekiyor.

Miçotakis'in başbakanlık süresi, Temmuz'un sonunda dolacak ve nisbi temsil sistemi kapsamında seçimler düzenlenecek.

BATI TRAKYA ZİYARETİ TEPKİ ALDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iki günlük Batı Trakya ziyareti, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) tepkisine yol açtı.

DEB Partisi tarafından yapılan açıklamada, Miçotakis'in, Gümülcine'deki halka sesleniş konuşmasında, Batı Trakya Türk azınlığının mevcut sorunlarıyla ilgili elle tutulur hiçbir ifade kullanılmadığı belirtildi.

Miçotakis'in konuşmasında, gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığı ve azınlığın durumu ile ilgili "pembe tablo" çizdiği kaydedilen açıklamada, hem azınlığı hem de dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı.