Sedat Peker ayrıntısı... BAE’den Türkiye açıklaması
Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE), Türkiye ile ilişkilere dair açıklamada bulunuldu. Öte yandan hakkında organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son olarak bulunduğu BAE’de bulunduğu belirtiliyordu.
BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nehyan’ın diplomatik danışmanı olarak görev alan ve bir dönem dışişleri bakanı olarak görev alan Enver Gargaş, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Düzenlediği basın toplantısında BAE ile Türkiye arasındaki ilişkiyi de masaya yatıran Gargaş, iki ülke arasında yeni bir gerilim yaşanmaması için diyalog yoluna başvurulması gerektiğini söyledi.
Gargaş, “Türkiye’nin son dönemde Mısır, Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan ve diğerleriyle olan ilişkilerini gözden geçirmesini çok hoş karşıladık. Bizim için de ara yolu bulup, ulaşmamız çok önemli” dedi.
Sözcü’nün aktardığına göre, 2021’in Şubat ayına kadar dışişleri bakanlığı görevini üstlenen ve sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Gargaş, “Türkler, onlar hakkında söylediklerimiz konusunda çok pozitifler” ifadesini kullandı.
PEKER AYRINTISI
Öte yandan hakkında organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son olarak bulunduğu BAE’de bulunduğu belirtiliyordu.
Geçen günlerde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1 Ekim'de açıklayacağı bilgilere kısıtlama getirmişti.
Dubai yönetimi, Peker'i başka bir hesap üzerinden dahi paylaşım yapmaması konusunda uyarmıştı.
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