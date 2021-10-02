Birleşik Arap Emirlikleri'nden 'Sedat Peker' kararı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1 Ekim'de açıklayacağı bilgilere kısıtlama getirdi. Dubai yönetimi, Peker'i başka bir hesap üzerinden dahi paylaşım yapmaması konusunda uyardı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 1 Ekim'de yeni bilgiler paylaşacağını duyurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sedat Peker'in daha önce yaptığı gibi Twitter hesabından paylaşım yapmasını yasaklamıştı. Peker de yapamadığı paylaşımları gazeteci Erk Acarer'in hesabından paylaşmıştı.
Halk TV’den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dubai yönetimi bu sefer de Sedat Peker'in başka bir kişinin hesabından da tweet atmasını kısıtladığını söyledi. Kendisine "Ülkede güvenlik protokolleri nedeniyle siyasi paylaşımlar yapmaması" belirtildi.
Eğer Sedat Peker, paylaşım yaparsa "kendisinin elektronik iletişimden uzak bir yere konulacağı" bilgisi de kendisine verilmiş durumda.
PEKER, SOYLU İÇİN "1 EKİM’DE HEDİYEM OLACAK" DEMİŞTİ
Peker, 16 Eylül 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda 1 Ekim’de tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir “hediyesi” olacağını söylemişti.
Peker, paylaşımında şu ifadeleri kaydetmişti:
- “Benim en sevdiğim hastam Süslü Sülüman, son günlerdeki tavırların doktorun olarak beni çok mutlu etti. Bu yüzden 1 Ekim meclis açılışında sana çok güzel bir hediye hazırladım. Şimdi huzur içinde tatilini yap."
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