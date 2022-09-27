Seferberlik paniği: 38 yaşındaki Rus, sörf yaparak Estonya'ya kaçtı

27 Eylül 2022 Salı, 12:40

Rus devletinin kontrolündeki RT'nin Estonya Kamu Yayıncılığı'ndan aktardığı habere göre 38 yaşındaki Rus, 'kısmi seferberlik' ilanı sonrası kürek sörfünde kullanılan tahtaya atlayıp 01.00 sularında Narova Nehri üzerinden Estonya'ya ulaştı.

Geçişi tespit eden Narva-Jõesu bölgesindeki sınır muhafızları, devriye göndererek araştırıma başlattı. Kaçak Rus 04.30 civarında bir otobüs durağında bulundu.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Sınır noktasına götürülen şahıs, Estonya makamlarına kısmi askeri seferberlik sebebiyle kaçtığını söyledi. Kaçak, para cezasına çarptırıldıktan sonra Rusya'ya sınır dışı edildi.

"GEREKİRSE SINIRA İLAVE KUVVETLER GÖNDERİRİZ"

Tallin yönetimi, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından sınır güvenliğini artırdı. Ida bölgesinde sınır ve göç yetkilisi Eerik Purgel, “Durumu yakından takip ediyoruz ve gerekirse sınıra ilave kuvvetler göndeririz” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 21 Eylül'de açıkladığı kısmi seferberlikle 300 bin yedek askerin silah altına alınması planlanıyor.

Öte yandan seferberlik ilanının ardından ülkeden yurtdışına çıkışlar arttı. Ülke genelinden Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yakın bölgelere uçuşlar fırladı. Bilet fiyatları binlerce rubleyi buldu.