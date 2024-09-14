'Seks ticareti' iddiasıyla yargılanıyordu: Mahkemeye çelik yelek ve kaskla geldi!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 11:34

Güncelleme: 14.09.2024 - 11:34

“Seks ticareti” suçlamasıyla yargılanan Filipinli ünlü papaz Apollo Quiboloy'un avukatı Israelito Torreoni, Manila'daki duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “O masum” dedi.

Torreon, Ekim ayında bir ön duruşma yapılacağını söyledi.

Quiboloy'un ayrıca, başka bir mahkemede çocuk istismarı suçlamasıyla ilgili savunmasını yapması bekleniyordu.

Mağdur olduğu iddia edilen kişinin avukatlarından Joahna Paula Domingo, “Apollo C. Quiboloy ve diğer sanıkların işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkacağına inancımız tamdır. Bu davaların 2019 yılında açıldığını ve o tarihten bu yana şikayetçi için adalet arayışında olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

Quiboloy ve diğer dört sanık, planlanan duruşmadan yaklaşık 45 dakika önce bir polis minibüsüyle geldi. Elleri kelepçeli ve üzerinde turuncu bir tutuklu gömleği bulunan papaz, kurşun geçirmez kask ve çelik yelekle görüntülendi.

Filipinler ve ABD'de seks kaçakçılığı, kara para aklama ve çocuk istismarı gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya olan Quiboloy, kilisesinin 74 dönümlük geniş yerleşkesinde 2 binden fazla güvenlik personeli tarafından haftalarca süren bir aramanın ardından Pazar günü tutuklandı.

Mahkemeye vardığında bir muhabir tarafından takipçilerine mesajının ne olduğu sorulduğunda, Filipince “güçlü kal, güçlü kal” anlamına gelen “tatag lang, tatag lang” dedi.

Quiboloy, kilise liderlerinin siyasette büyük etkiye sahip olduğu Filipinler'de milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Quiboloy'un, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin uzun süredir arkadaşı olduğu biliniyor.