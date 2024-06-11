Yapay zekayla seks kaseti yapılan Megan Thee Stallion sahnede ağladı!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:56

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:56

29 yaşındaki Rapçi Megan Thee Stallion'ın konser verdiği esnada bir anda sahnede ağlamaya başladı.

Grammy ödüllü rapçinin ağlaması yapay zekâyla üretilmiş seks kasetlerine yoruldu. Ünlü rapçi, konser vereceği gün, sosyal medya hesabından yapay zekâyla üretilmiş seks kasetleri hakkında açıklama yapmıştı.

Megan Thee Stallion, görüntülerin sahte olduğunu vurgulayarak; "Bugün, benimle oyun oynadığınız son gün olduğunu bilin, bu konuda ciddiyim" şeklinde açıklama yapmıştı.

ABD'li şarkıcı yakın zamanda da eski çalışanı Emilio Garcia'nın suçlamalarıyla gündem olmuştu. Video işlerini yürüten Garcia, eski işverenine nisanda açtığı davada Megan Thee Stallion'ın kendisinin önünde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ve bu durumun kendisinde kaygı, depresyon ve strese neden olduğunu öne sürmüştü.

Rapçinin avukatı Alex Spiro'ysa iddiaları yalanlayarak para kazanmak için bu davanın açıldığını savunmuştu. Megan Thee Stallion, 2020'de meslektaşı Tory Lanez'in kendisini ayağından vurmasıyla magazin basınının manşetlerine taşınmıştı.

