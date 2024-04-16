Sel ve şimşek Pakistan ve Afganistan'ı vurdu: Acil durum ilan edildi

Pakistan ve Afganistan'da yüzlerce kişinin hayatına mal olan yıkıcı fırtınalar, her iki ülkeyi etkiledi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) ve Afgan mevkidaşı Afganistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (ANDMA), tahminler daha şiddetli hava koşulları öngördüğü için acil durum ilan edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:43
Sel ve şimşek Pakistan ve Afganistan'ı vurdu: Acil durum ilan edildi
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Pakistan'da yetkililer, özellikle kuzeybatıdaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletini etkileyen son fırtınaların yıldırım ve sağanak yağışlar nedeniyle en az 50 kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi. Fırtınalar, özellikle kırsal alanlarda toprak kaymaları ve ev hasarları da dahil olmak üzere geniş çaplı yıkıma neden oldu. İl afet yönetimi yetkilileri önemli altyapı hasarları olduğunu belirtti ve daha fazla yağmur beklendiği için teyakkuzun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Benzer şekilde, ANDMA'ya göre, Afganistan'da da son birkaç gün içinde en az 50 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan ciddi sel felaketleri yaşandı. 600'den fazla evin hasar gördüğü ya da yıkıldığı bildirildi ve önemli tarımsal ve altyapısal kayıplar kaydedildi. Taliban yetkilileri 20 vilayette selden etkilenen yaklaşık 23.000 aile için seferberlik ilan etti.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, yetkilileri etkilenen bölgelere acil yardım ve destek sağlamaya yönlendirdi. Müdahale ve yardım dağıtımının etkin bir şekilde koordine edilebilmesi için en çok etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Her iki ülke de bir yandan toparlanmaya çalışırken bir yandan da bu doğal afetlerin daha geniş kapsamlı sonuçlarıyla boğuşuyor. Yaşanan son olaylar, kriz ve çatışmaların etkilerinin hala sürdüğü bölgelerde aşırı iklim koşullarının yarattığı zorlukların altını çiziyor.


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