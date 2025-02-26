THY duyurdu: Almanya ve Yunanistan'a yapılacak bazı seferler iptal edildi!
Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta bu ülkelere planlanan bazı seferlerini iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev nedeniyle 28 Şubat Cuma günü yapılacak "TK 1841" İstanbul-Atina, "TK 1842" Atina-İstanbul, "TK 1843" İstanbul-Atina, "TK 1844" Atina-İstanbul, "TK 1847" İstanbul-Atina, "TK 1848" Atina-İstanbul, "TK 1849" İstanbul-Atina, "TK 1850" Atina-İstanbul, "TK 1881" İstanbul-Selanik, "TK 1882" Selanik-İstanbul, "TK 1893" İstanbul-Selanik, "TK 1894" Selanik-İstanbul seferleri iptal edildi.
Almanya'da ise Münih Havalimanı'nda kamu sektörü ve yer hizmetleri personelinin 48 saatlik uyarı grevleri nedeniyle yarın ve 28 Şubat'ta planlanan İstanbul-Münih-İstanbul seferleri yapılamayacak.
Almanya'ya yarın planlanan "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1637" İstanbul-Münih, "TK 1638" Münih-İstanbul ile 28 Şubat'taki "TK 1629" İstanbul-Münih, "TK 1630" Münih-İstanbul, "TK 1633" İstanbul-Münih, "TK 1634" Münih-İstanbul, "TK 1635" İstanbul-Münih, "TK 1636" Münih-İstanbul, "TK 1638" Münih-İstanbul" seferleri gerçekleştirilmeyecek.
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