Yunanistan'dan flaş karar: 4 adada eğitime bir hafta daha ara verildi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:38

Güncelleme: 16.02.2025 - 13:58

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

EGE DENİZİ'NDE NELER OLUYOR?

Son günlerde, Ege Denizi'nde, özellikle Santorini Adası merkezli önemli sismik aktiviteler yaşandı. 28 Ocak 2025'ten itibaren başlayan ve "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bu süreçte, bölgede 400'ün üzerinde deprem kaydedildi. Bu depremler, yerel halk ve turistler arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı.

Özellikle 4 Şubat 2025 tarihinde saat 16.04'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, endişeleri daha da artırdı.

Artan sismik hareketlilik nedeniyle, yaklaşık 14 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti. Ada sakinleri, olası bir tsunami riskine karşı sahil kenarlarına kum torbalarıyla setler yaparak önlemler almaya başladı. Ayrıca, adada yağma tehlikesine karşı polis devriyeleri artırıldı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Santorini Adası'nda 1 Mart 2025 tarihine kadar olağanüstü hal ilan etti. Hükümet, adadaki işletmelerin olumsuz etkilenmesi nedeniyle acil destek önlemleri almayı planlamakta. Santorini Ticaret ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nikos Nomikos, adanın şu anda salgın dönemine benzer bir kriz durumu yaşadığını belirtti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Jeologlar, Santorini'deki sismik aktivitelerin volkanik hareketlilikle bağlantılı olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahip. Bazı uzmanlar, depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceğini belirtirken, diğerleri bunun normal bir sismik aktivite olduğunu savunmakta.

Sonuç olarak, Santorini ve çevresinde yaşanan bu sismik hareketlilik, hem yerel halkı hem de yetkilileri harekete geçirdi. Yunan hükümeti, bölgedeki güvenliği ve halkın refahını sağlamak amacıyla çeşitli önlemler almakta.