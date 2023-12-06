Olympique Lyon'a Taylor Swift engeli: Fransız yöneticiler bu ihtimali es geçti!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:55

Fransa Ligue 1'de zor günlerden geçen ve ligin dibine demir atan Lyon için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre, Lyon'un ligi 16. sırada bitirmesi ve play-out oynaması durumunda, bu maçı kendi sahasında oynayamayacağı ifade edildi.

KONSERLE AYNI TARİHLERDE

Lyon'un olası play-out maçı oynama ihtimalinin Taylor Swift'in konseri ile aynı tarihe denk geldiği belirtildi.

Taylor Swift'in 3 Haziran'da Park Olympique Lyonnais'te düzenlenecek konserinin biletletinin ise şimdiden tükendiği aktarıldı.

Taylor Swift

TARAFSIZ SAHADA OYNAYABİLİR

Lyon'un Swift konseri nedeniyle olası play-out maçını tarafsız bir sahada oynaması gerektiği ifade edildi. Bu durumun da güvenlik zaafiyetine neden olabileceği vurgulandı.

Lyon'un patronlarının, takımın küme düşme hattında olabileceğini düşünmedikleri, bu nedenle Taylor Swift'in konserine daha önceden onay verdikleri kaydedildi.

LYON'UN SON DURUMU

Lyon, 13 maç oynadığı Fransa Ligi'nde topladığı 7 puanla 18. sırada yer alıyor. Fransa'da ligi 16. sırada bitiren takım play-out maçına çıkıyor. Ligue 1'de şu anda play-out hattında yer alan takım ise Lorient. Lyon'un 5 puan önündeki Lorient'in 12 puanı bulunuyor.