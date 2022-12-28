Selfie çekmek isterken canından oldu

28 Aralık 2022 Çarşamba, 20:35

Arkadaşlarıyla birlikte tatil için gittiği Tayland’da, hareket halindeki trende selfie çekmeye çalışan 45 yaşındaki Patrick Ward trenden metrelerce aşağıya düştü. Görgü tanıkları, adamın fotoğraf çekmek için trenin kapısını açmaya çalıştığını söyledi.

Kurtarma ekipleri, zorlukla indikleri yamacın 8 metre aşağısına düşen adamı yaklaşık yarım saat boyunca hayata döndürmeye çalıştı. Ancak turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.