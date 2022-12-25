Köprülü Kanyon'da selfie çekmek isterken 35 metre yükseklikten düştü
Antalya’da Köprülü Kanyon'da selfie çekmek isterken kayalıklardan düşen Rus turist feci şekilde can verdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Antalya'da bugün saat 13.00 sıralarında Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde Köprülü Kanyon Oluk Köprü mevkiinde Rus vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekmek için Köprülü Kanyon'a gitti.
Selfie çekmek isteyen Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü.
İlk müdahalesi çevredeki yurttaşlar tarafından yapılan şahsın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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