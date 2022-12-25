Köprülü Kanyon'da selfie çekmek isterken 35 metre yükseklikten düştü

25 Aralık 2022 Pazar, 17:56

Antalya'da bugün saat 13.00 sıralarında Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde Köprülü Kanyon Oluk Köprü mevkiinde Rus vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekmek için Köprülü Kanyon'a gitti.

Selfie çekmek isteyen Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü.

İlk müdahalesi çevredeki yurttaşlar tarafından yapılan şahsın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.