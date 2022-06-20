Senegal'den Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına tepki: Ödeme yapmak imkansız hale geldi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:39

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirterek, Avrupa'nın doğal gaz ödemesi için kullandığı sistemin bir benzerinin buğday ve gübre için de hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

Macky Sall, Rusya-Ukrayna savaşında taraf tutmadıklarına işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Haziran'da yaptığı görüşmenin Afrika ve ülkesi Senegal'e hizmet etmek için gerekli olduğunu belirtti.

Sall, Savaş nedeniyle Afrika'ya buğday ve gübre ithalatının durduğunu vurgulayarak, özellikle bu süreçte acilen gübreye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Sall ayrıca, gübrenin kullanılması için yaklaşık 1,5 aylık bir süre olduğunu, bu sürede gübreye ulaşamazlarsa Afrika'daki buğday üretiminin verimli olmayacağı için bazı Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

'ÖDEME YAPMAK İMKANSIZ HALE GELDİ'

Macky Sall, Batılı ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının savaş nedeniyle yaşanan gıda krizini de kötüleştirdiğine dikkat çekerek, SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya'ya ödeme yapamadıklarını kaydetti.

Sall, "Ödeme yapmak istiyoruz ama şu an için bu imkansız hale geldi. Avrupa'nın doğal gaz ve petrol için kullandığı sistemin benzerini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

AB, AB üyesi olmayan ülkelerin Rusya'dan gübre ya da tahıl ithalatına yasak getirmese de birçok Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardığı için alıcı taraf ödeme yapamıyor.