Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

AA
05 Haziran 2022 Pazar, 22:55
Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli
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Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.


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