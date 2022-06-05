Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın
Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği
kaydedildi.
Video Haberler
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
- Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
- Bodrum sahillerinde yoğunluk
- ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış