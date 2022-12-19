Çocuk istismarına sessiz kalanlar LGBTİ+ karşıtı eylemde buluştu

İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki çocuğunun istismar olayına tepkisiz kalan ve aralarında Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) da bulunduğu 21 sivil toplum kuruluşu Elazığ’da “Büyük Aile Buluşması” etkinliği adıyla LGBTİ+ karşıtı basın açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00
Çocuk istismarına sessiz kalanlar LGBTİ+ karşıtı eylemde buluştu
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ELHAK, Memur Sen, Elazığ STK Platformu, Eğitimde Destek Platformu, Ab-ı Hayat Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Davet ve Kardeşlik Vakfı Elazığ, EHAD, EKİDER, ELÖED, Ensar Vakfı, FECİR, Elazığ İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Mamuret-ül Aziz Vakfı, Peygamber Sevdalıları Derneği, Elazığ Seyyah, TÜGVA dernekleri tarafından kent merkezinde olan Cumhuriyet Meydanı’nda “Büyük Aile Buluşması” etkinliği adı altında LGBTİ+ karşıtı basın açıklaması düzenlendi. 

Basın açıklamasına AKP’li Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu da katıldı.

Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, “LGBT propagandası ve dayatması her yerde. Dijital platformda LGBT propagandası içermeyen içerik neredeyse yok. Sosyal medyada LGBT içerikleri teşvik ediliyor. Bizlerin aile hassasiyeti sansürleniyor, sanat dünyasında, spor dünyasında eşcinsellik propagandası üzerinden prim yapanlardan geçilmiyor” diye konuştu.

 


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