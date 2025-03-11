Yaşamını yitiren köpeği için servet harcadı: Klonlama yöntemiyle 'yeniden' doğdu

Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:21

Güncelleme: 11.03.2025 - 16:22

Çin’in Hangzhou kentinde yaşayan bir kadın, hayatını kaybeden köpeğini klonlatmak için 160 bin yuan harcayarak tartışmalı bir karara imza attı.

Xu olarak bilinen kadın, on yılı aşkın süredir en yakın dostu olan Doberman cinsi Joker’in ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşadı. Köpeğini genetik olarak geri getirme şansı doğduğunda ise bu fırsatı kaçırmak istemedi.

South China Morning Post’a göre, Xu’nun köpeği Joker, yıllarca ona hem bir dost hem de bir koruyucu olarak eşlik etti. Ancak, köpek 2022’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Köpeğinin ölümünün ardından Xu’nun sağlığının bozulduğu ve uykusuzluk çekmeye başladığı ifade edildi.

Evcil hayvan klonlama konusu hakkında bilgi sahibi olan Xu, Joker’i en azından genetik olarak geri getirme fırsatını değerlendirdi.

‘KÜÇÜK JOKER’İN DÖNÜŞÜ

Joker’in ölümünden bir yıl sonra Xu, ‘Küçük Joker’i evine kabul etti.

Küçük Joker’in burnunun yanında aynı siyah nokta olduğu ve tıpkı ölen Joker gibi benzer huylara sahip olduğu belirtildi.

Xu, klonlamaya ilişkin “Bu yeni hayatla ilgilenmek, Joker’i kaybetmenin acısını geçici olarak unutmama yardımcı oldu” dedi.

Xu’nun kararı, internette büyük bir tartışmaya yol açtı. Bazı insanlar, Joker’in anısını canlı tuttuğu için kadını överken, bazıları ise yas sürecinde klonlamanın etik olup olmadığını sorguladı.

Evcil hayvan klonlamak Çin’de yasal olsa da etik açıdan tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Klonlama süreci, ölen hayvandan bir deri örneği alınmasını, embriyo oluşturmak için başka bir hayvandan alınan yumurta hücresiyle birleştirilmesini ve taşıyıcı bir annenin rahmine yerleştirilmesini içeriyor. Sonuç olarak, orijinal hayvanın yıllar sonra doğmuş neredeyse özdeş bir ikizi elde ediliyor.