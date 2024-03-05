'Şeytan'ın Bebeği' olarak nitelenen genç kadın, ailesini palayla katletti!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 11:25

Yetkililer tarafından "Klaudia W" olarak adlandırılan 27 yaşındaki kadın, Polonya'nın Ostroda kentindeki aile evinde anne ve babasının cesetlerinin bulunmasının ardından olay yeri yakınlarında tutuklandı.

Klaudia'nın çifte cinayetle suçlandığını ve duruşma öncesinde gözaltında tutulduğunu aktaran polis Michal Przybylek, "27 yaşındaki kadın, Ostroda bölgesinde bir polis devriyesi tarafından durduruldu. Gözaltına alındı. Kendisi direnmedi, polis karakoluna götürüldü. Kadın çifte cinayetle suçlanıyor ve bu da tutuklu yargılanma şeklinde bir önleyici tedbir talebiyle sonuçlanacak" dedi.

Klaudia'nın, 49 ve 57 yaşlarındaki anne ve babasıyla birlikte yaşadığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Klaudia'nın başlangıçta cinayeti itiraf ettiği, ancak kısa bir süre sonra bunu geri çekerek, birkaç gün önce internete yüklediği karanlık videoları ortaya çıkaran bir cinayet soruşturmasına yol açtığı kaydedildi.

Olaydan dokuz gün önce sosyal medyada yayınlanan bir videoda Klaudia'nın kendisini "Şeytan'ın bebeği" olarak tanıttı.

Video "Nefret Büyüsü - Eski Unutulmuş Şeytani Sesler" başlığı altında paylaşılarak, açıklamada "Yalnızım, şimdi anladım, yalnızım, dinleniyorum, umurumda değil, bıktım" ifadeleri kullanıldı.

"Lucifer'e yakarış" başlığını taşıyan bir diğer videoda ise Klaudia'nın pembe bir bikini üstü giydiği ve vücudunun bazı kısımlarını ortaya gösterdiği ortaya çıktı. Son paylaşımında da "Kalbinizin hak ettiği her şey yakında size gelecek" ifadelerini kullandı.

Psikiyatrik değerlendirmelerin yapılması beklenirken, bir bölge savcısı Klaudia'ya daha önce akıl hastalığı teşhisi konulduğunu ancak kendi tedavisini durdurduğunu söyledi. Polis tarafından yayınlanan fotoğraflarda Klaudia'nın kelepçelenerek götürüldüğü görüldü.

Bir arkadaşı, yerel bir gazeteye verdiği demeçte, Klaudia'nın davranışlarında büyük değişiklikler gösterdiğini, çeşitli uyuşturucu maddeler kullanmaya başladığını ve okültizme ilgi duymaya başladığını ifade etti.