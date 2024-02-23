AB'den Polonya kararı: Dondurulan fonlar serbest bırakıldı

Avrupa Birliği (AB), Polonya'ya verilecek fonlardan Birlik hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle dondurduğu 137 milyar avroluk kısmı serbest bırakacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:31
AB'den Polonya kararı: Dondurulan fonlar serbest bırakıldı
Abone Ol google-news

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo, Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan von der Leyen, gelecek hafta AB Komisyonu üyelerinin toplantısında Polonya'ya ilişkin iki karar alınacağını belirterek, böylece "Uyum" ve "Yeni Nesil AB" fonlarından toplam 137 milyar avro kadarının serbest bırakılacağını bildirdi.

Von der Leyen, Tusk hükümetinin Polonya'da hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamaya olan taahhüdünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB, Polonya hükümetini 2019'daki yargı reformu çerçevesinde özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

AB Komisyonu, Polonya'ya karşı AB Adalet Divanı nezdinde dava açmış, mahkeme 5 Haziran 2023'te Komisyonu haklı bularak bu ülkenin AB hukukunu çiğnediğine karar vermişti.

Bunun üzerine Komisyon, 8 Haziran 2023'te Polonya'nın AB Konseyinde oy hakkının elinden alınmasıyla sonuçlanabilecek "ihlal prosedürü"nü başlatmış, AB bütçesinden alacağı fonları dondurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Aralık 2023'te göreve gelmesinden kısa süre sonra AB ile ilişkileri düzeltme konusundaki iradesini ortaya koymasıyla, Varşova-Brüksel hattındaki gerginlik yumuşamıştı.

Polonya, 20 Şubat'ta hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamayı taahhüt ettiği adımları içeren eylem planını sunmuştu.


polonya haberleri AB haberleri

İlgili Haberler

Polonyalıyı devirdi: Nesrin Baş Romanya'da finalde!

Polonyalıyı devirdi: Nesrin Baş Romanya'da finalde!
Başbakan suçladı: Polonya'da 'pegasus' krizi

Başbakan suçladı: Polonya'da 'pegasus' krizi
Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'

Polonya'dan Ernest Muçi açıklaması: 'Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday

Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
Ümraniye’de dehşet! Dini nikahlı eşini ve kızlarını vurdu!

Ümraniye’de dehşet! Dini nikahlı eşini ve kızlarını vurdu!
Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı
CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!

CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!
İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!

İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!
'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı

'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
Gelin ve torun isteği sonrası Kerimcan Durmaz’dan sıra dışı hamle: Sakal modası!

Gelin ve torun isteği sonrası Kerimcan Durmaz’dan sıra dışı hamle: Sakal modası!