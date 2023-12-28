Shakira heykelindeki hata gözlerden kaçmadı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 22:24

Güncelleme: 28.12.2023 - 22:33

Kolombiya'nın liman kenti Barranquilla'da 26 Aralık'ta açılışı yapılan bronz heykelin, ünlü latin şarkıcıyı, ikonik göbek dansını yaparken gösterdiği söyleniyor.

Üç kez Grammy Ödülü kazanan sanatçı, heykelin açılış haberini aldığında, "Bu benim küçük kalbim için çok fazla" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Ancak hayranları yapılan hatayı hemen fark etti.

YAZIM YANLIŞI...

Heykelin açıklama kısmında aynen şöyle yazıyor:

"2 Ocak 1977'de Barranquilla'da dünya için doğdu: Beste yapan bir kalp, yalan söylemeyen kalçalar, benzersiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses; insanlığın iyiliği için yürüyen çıplak ayaklar..."

"Shakira'nın 6.50 metrelik bronz heykeli ikonik göbek dansını yapıyor. Alüminyum eteğinin ucu, denizin ve nehrin dalgalarını simgeliyor. Kaldırdığı kolları ve dikey olarak birbirine kenetlenmiş elleri, aşkınlığa ulaşmayı temsil ediyor. Bu heykel, heykeltraş Yino Márques tarafından, La Paz mahallesinde, Bölge Sanat Okulu öğrencileri ve mezunlarının desteğiyle yapılmıştır."

Buraya kadar her şey normal, fakat hemen ardından, heykeltraş Yino Márques'in soyadının, iki farklı yerde, iki değişik şekilde; "Márques" ve "Márquez" şeklinde yazıldığı görülüyor.

Ancak bu gaf, Shakira'yı rahatsız etmemiş görünüyor.