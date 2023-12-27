Shakira'nın dev heykeli dikildi

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın, memleketi Kolombiya'da dev heykeli dikildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:01
Shakira'nın dev heykeli dikildi
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Latin müziğin sevilen ismi Shakira'nın memleketi Barranquilla'da, 6.5 metre uzunluğunda bir heykeli dikildi.

Grammy ödüllü şarkıcı, ailesinin Shakira heykelini ziyaret ettiği anları gösteren kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Shakira, “Bunu ailemle, özellikle de doğum gününde annemle paylaşmak beni mutlu ediyor.” Dedi.

Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan heykel, şarkıcının "Hips Don's Lie" klibindeki ünlü dansını yansıtıyor.


Shakira HEYKEL Kolombiya

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