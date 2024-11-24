Sıcak suyun varlığına dair kanıtlar, Mars'ın yaşanabilir geçmişine işaret ediyor

Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:48

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:48

Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu keşfi 2011 yılında Sahra Çölü'nde bulunan “Siyah Güzellik” lakaplı ünlü bir Mars meteorunu incelerken yaptı. Hızla soğuyan lavlar tarafından oluşturulan kaya, diğer Mars meteoritlerinden 10 kat daha fazla su içeriyor ve 2 milyar yıldan daha uzun bir süre önce oluşmuş.

Meteoritin 4,45 milyar yıllık zirkon tanesinin kimyasal bileşimini analiz eden araştırmacılar, tipik olarak sadece birkaç milimetre boyutunda olan ve sıcak akışkanlar tarafından değiştirilen kayalarda oluşan bir mineral olan su bakımından zengin akışkanların “parmak izlerini” buldular.

Dr. Aaron Cavosie, “Hidrotermal sistemler Dünya'da yaşamın gelişmesi için gerekliydi ve bulgularımız Mars'ın da kabuk oluşumunun en eski tarihi sırasında yaşanabilir ortamlar için önemli bir bileşen olan suya sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Ekip, yüksek güçlü mikroskoplarla yürütülen bilimsel teknikler olan nano ölçekli görüntüleme ve spektroskopiyi kullanarak, zirkon içindeki demir, alüminyum, itriyum ve sodyum gibi element kalıplarını tespit etti.

Cavosie, “Bu elementler zirkon 4,45 milyar yıl önce oluşurken eklenmiştir, bu da erken Mars magmatik aktivitesi sırasında suyun mevcut olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Bu yeni keşif, gezegenin geçmişteki yaşanabilirliğini anlamak ve hidrotermal sistemlerini anlamak için yeni yollar açtı.

Araştırmanın Mars'ın kabuğunun, gezegenin yüzeyinde büyük bir kargaşaya neden olan büyük meteorlar tarafından vurulmasına rağmen, suyun yaklaşık 4,1 milyar yıl öncesinden önce, erken Noachian döneminde mevcut olduğunu gösterdiğini söyleyen Cavosie, “Bu yeni çalışma, bilinen en eski Mars kabuğundaki suyun jeokimyasal belirteçlerini sağlayarak, tanenin oluştuğu zamandaki su bakımından zengin sıvıların işaretlerini tanımlamak suretiyle Mars'ın erken dönemlerini anlamada bizi bir adım daha ileri götürüyor” dedi.

İLK KEZ 2008'DE KEŞFEDİLDİ

Mars'ta su, ilk kez 2008 yılında NASA'nın Phoenix Mars aracı tarafından keşfedildi. Ajansın keşif araçları yıllardır Mars yüzeyini araştırıyor ve eski mikrobik yaşamın bileşenlerini ve işaretlerini arıyor. O zamandan bu yana araştırmacılar, gezegenin yüzeyindeki okyanusları dolduracak kadar büyük bir yeraltı sıvı su rezervuarına dair kanıtlar buldular.

Ayrıca, Mars'ta oldukça yakın bir zamanda su aktığını düşünüyorlar ve 2020'de Arizona'dan bilim insanları, Mars'ın sıcak su kaynaklarına ev sahipliği yapmış olabileceğini söylediler.