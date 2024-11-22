Lady Gaga ve Bruno Mars’tan rekor kıran iş birliği: Grammy’ye aday gösterildi!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:17

Güncelleme: 22.11.2024 - 11:17

Lady Gaga ve Bruno Mars’ın ortak çalışması "Die With a Smile", müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şarkı, Spotify’da 1 milyar dinlenmeye en hızlı ulaşan şarkı olarak bir rekora imza attı. Listelerde zirveye yerleşen parça, Grammy Ödülleri'nde de aday gösterildi.

Şarkının doğuş hikayesini anlatan Lady Gaga, Bruno Mars ile olan iş birliği hakkında şunları söyledi:



"Bruno ve ben birbirimize büyük saygı duyuyoruz ve uzun zamandır bir iş birliği yapmak istiyorduk. Malibu’da kendi albümüm üzerinde çalışıyordum. Bir gece, Bruno stüdyosuna gelmemi istedi. Gece yarısı oraya vardım ve üzerinde çalıştığı şeyi dinlediğimde büyülendim. O gece sabaha kadar çalışarak şarkıyı tamamladık. Bruno’nun yeteneği anlatılamaz. Müzisyenliği ve vizyonu eşsiz.”

"GAGA BİR İKON"

Bruno Mars da şarkı hakkında heyecanını dile getirerek, "Gaga ile çalışmak bir onur. O gerçek bir ikon ve bu şarkıyı büyülü kılan da o. Dünyanın bu parçayı dinlemesini dört gözle bekliyordum" ifadelerini kullandı.

MÜZİK DÜNYASINDA YENİ BİR ZİRVE

"Die With a Smile", sadece dinlenme rekorları kırmakla kalmadı, aynı zamanda hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not aldı. Gaga ve Mars’ın güçlü vokalleriyle süslenen şarkı, yılın en çok konuşulan iş birliklerinden biri oldu.