Şiddetli yağışlar can aldı: 12 kişi öldü
Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bir haftada 12 kişi yaşamını yitirdi.
Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini hatırlattı.
Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti.
Rio de Janeiro kentinde geçen yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muz liflerindeki mucize...
- FOX TV'nin adı değişti
- Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması!
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- ‘Amirim' öne geçti
- Elektrikli otomobil satışları bir anda kesilecek
- Elif Şafak’ın Bit Palas kitabıyla ilgili intihal kararı