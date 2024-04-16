Sidney'deki kilise saldırısı terör eylemi olarak tanımlandı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:13

Güncelleme: 16.04.2024 - 15:13

Olay, canlı yayında gerçekleşirken, en az dört kişi "hayati tehlike arz etmeyen" yaralar aldı. Polis, olaya karışan 16 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı. Saldırganın da yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının dini aşırıcılıkla motive edildiği belirtildi, ancak saldırganın dini kimliği ile ilgili bilgi verilmedi. Olay, Sidney'in Wakeley banliyösünde gerçekleşti ve kilisenin canlı yayınında çekilen görüntüler hızla yayıldı.

Kilise önünde toplanan kalabalık, saldırganın kendilerine teslim edilmesini talep ederken polisle çatıştı. Bu durum, polis ve acil servis ekiplerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Olay sonucunda iki polis memuru yaralandı ve on polis aracı tahrip edildi.

Başbakan Anthony Albanese, olayla ilgili ulusal güvenlik ajanslarıyla acil bir toplantı yaparak, ülkelerinde şiddet içeren aşırıcılığa yer olmadığını vurguladı. Albanese, halkı yasaları kendi ellerine almamaları konusunda uyardı.

Saldırının ardından toplum liderleri, şiddeti kınayarak, adaletin sağlanması için sakin ve ölçülü bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu. Yerel toplumun tepkisi, bu tür şiddet olaylarının toplumda yarattığı endişeyi ve gerilimi artırmış durumda.

Bu olay, Sidney'de bir alışveriş merkezinde yaşanan ve yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan başka bir bıçaklı saldırının ardından geldiği için, bölgede güvenlik endişelerini daha da artırmış durumda.