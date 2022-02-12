Şili’de göçmen karşıtı protestocular yol kapattı
Şili’de bir kamyon şoförünün göçmenlerle tartıştıktan sonra köprüden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara dökülen kamyon şoförleri, artan suç ve göçe karşı gerçekleştirdikleri protestolarda yollara kapatarak kurdukları bariyerleri ateşe verdi.
Şili’nin kuzeyinde kamyon şoförleri, bir meslektaşlarının göçmenlerle tartıştıktan sonra köprüden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara döküldü.
Başta liman kenti Iquique ve Antofagasta olmak üzere ülkenin farkı yerlerinde kamyonlarıyla yolları kapatan işçiler, kurdukları bariyerleri ateşe verdi.
Iquique’de havalimanına giden yolun engellenmesiyle ülke genelindeki uçuşlarda aksama yaşandı.
Kaosun yaşandığı bölgelerde protestocuların bağlı oldukları sendikaların liderleri, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve İçişleri Bakanı ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Maximo Pavez görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yerel aktörleri, sendikaları, yerel siyasi otoriteleri şiddetin farklılıklarımızı çözmenin yolu olmadığını anlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanarak diyalog çağrısında bulundu.
Polis, Perşembe günü hayatını kaybeden söz konusu kamyon şoförünün ölümünü araştırırken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
İlgili Haberler
- Şili’de alevler göçmen barınaklarını küle çevirdi: 15 yaralı
- Şili’de arıcılar hükümeti protesto etti, yedi polisi arı soktu
- Latin Amerikalı uzmanlar değerlendirdi: Gabriel Boric ve Şili'de sosyalizmin zaferi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Biden, Afgan merkez bankasının varlıklarını bölüştürecek
- BASAD binası protestolar arasında tahliye edildi
- Galatasaray galibiyet peşinde
- Bu olacak iş değil dedi ve paylaştı
- Fitch, kararının gerekçesini açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yaygara çıkışı
- Yüksek elektrik faturasına büyük isyan
- NASA’nın Webb Teleskobu ‘selfie’ gönderdi
- Şili’de göçmen karşıtı protestocular yol kapattı
- Aşı karşıtı araçlı protestoya polis engeli