Şili'den Türkiye açıklaması: Ortadoğu'da yapıcı rol oynayabilir
Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Ortadoğu'da tırmanan gerilimde Türkiye'nin yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti.
Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki duruma ilişkin AA muhabirine konuştu.
Ülkesinde çok sayıda Filistinlinin bulunduğuna dikkati çeken van Klaveren, İsrail-Gazze çatışmasını yakından takip ettiklerini belirtti.
Van Klaveren, Ortadoğu'da tırmanan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Türkiye'nin, bölgede istikrarın sağlanmasında yapıcı rol oynayabileceğini" ifade etti.
Daha fazla kan dökülmesinin acilen önlenmesi gerektiğini vurgulayarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan van Klaveren, "Çok uzun zaman oldu. Çok fazla ölü ve çok fazla uluslararası insancıl hukuk ihlali var" dedi.
Etiketler: #Şili #orta doğu
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması