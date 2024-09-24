Şili'den Türkiye açıklaması: Ortadoğu'da yapıcı rol oynayabilir

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Ortadoğu'da tırmanan gerilimde Türkiye'nin yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti.

Şili'den Türkiye açıklaması: Ortadoğu'da yapıcı rol oynayabilir
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 11:01

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki duruma ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ülkesinde çok sayıda Filistinlinin bulunduğuna dikkati çeken van Klaveren, İsrail-Gazze çatışmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Van Klaveren, Ortadoğu'da tırmanan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Türkiye'nin, bölgede istikrarın sağlanmasında yapıcı rol oynayabileceğini" ifade etti.

Daha fazla kan dökülmesinin acilen önlenmesi gerektiğini vurgulayarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan van Klaveren, "Çok uzun zaman oldu. Çok fazla ölü ve çok fazla uluslararası insancıl hukuk ihlali var" dedi.


Etiketler: #Şili #orta doğu

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