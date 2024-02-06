Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü
Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Şili’nin Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında meydana gelen helikopter kazasında Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti.
HELİKOPTER DÜŞTÜ
Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.
Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Çok sayıda gözaltı var!
- Oy yoksa oyarım!
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini
- Erdoğan 'mağdur' etmemiş!