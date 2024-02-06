Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü

Yayınlanma: 06.02.2024 - 23:32

Güncelleme: 06.02.2024 - 23:32

Şili’nin Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında meydana gelen helikopter kazasında Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti.

HELİKOPTER DÜŞTÜ

Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yapmıştı.