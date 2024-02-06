Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü

Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 23:32
Şili’nin eski Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü
Abone Ol google-news

Şili’nin Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında meydana gelen helikopter kazasında Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera hayatını kaybetti.

HELİKOPTER DÜŞTÜ

Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yapmıştı.


Şili haberleri Sebastian Pinera haberleri

İlgili Haberler

Eski devlet başkanları ve başbakanlara tutuklama kararı

Eski devlet başkanları ve başbakanlara tutuklama kararı
Son Dakika... Eski devlet hastanesinde yangın: İçeride mahsur kaldılar

Son Dakika... Eski devlet hastanesinde yangın: İçeride mahsur kaldılar
Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon