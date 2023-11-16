Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu, Ankara'da 78 yaşında yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:50
Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti
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18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Güneş Müftüoğlu, 78 yaşında hayatını kaybetti. Müftüoğlu için yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlenecek.

Müftüoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek.

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1945'te dünyaya gelen Müftüoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Müftüoğlu, 18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Müftüoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.


Güneş Müftüoğlu devlet bakanı

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