Son Dakika... Eski devlet hastanesinde yangın: İçeride mahsur kaldılar

Son dakika... Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:12
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Eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 

Atıl durumdaki hastane binasından çıkan dumanları görenler, polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede depoda başlayıp binayı saran yangında çıkan duman kentin farklı noktalarından görüldü.

Duman gökyüzünü kaplarken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

İŞÇİLER KURTARILDI

Binadaki 2 işçi, kısa sürede ekipler tarafından kurtarıldı.


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