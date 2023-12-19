Son Dakika... Eski devlet hastanesinde yangın: İçeride mahsur kaldılar
Son dakika... Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında yangın çıktı.
Eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Atıl durumdaki hastane binasından çıkan dumanları görenler, polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa sürede depoda başlayıp binayı saran yangında çıkan duman kentin farklı noktalarından görüldü.
Duman gökyüzünü kaplarken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.
İŞÇİLER KURTARILDI
Binadaki 2 işçi, kısa sürede ekipler tarafından kurtarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!