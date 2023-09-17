Formula 1 Singapur GP'de zafer Carlos Sainz'ın!
Formula 1'de sezonun 16. yarışını Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı. Şampiyona lideri Hollandalı sürücü Max Verstappen ise ilk kez podyum göremedi.
Formula 1'de sezonun 16. yarışı Singapur'da koşuldu.
Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarışı Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Sainz, yarışa pole pozisyonundan başlamıştı.
Carlos Sainz
VERSTAPPEN İLK KEZ PODYUM DIŞI
Sezonun tüm yarışlarını kazanan Red Bull, bu sezon ilk kez podyumun dışında kalırken şampiyona lideri Hollandalı Max Verstappen de ilk 3'ün dışında kaldı.
McLaren'den İngiliz sürücü Lando Norris ikinci, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Mercedes'in bir diğer pilotu George Russell, yarışın son turunda yaptığı kazanın ardından podyumun dışında kaldı.
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