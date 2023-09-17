Formula 1 Singapur GP'de zafer Carlos Sainz'ın!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:45

Güncelleme: 17.09.2023 - 17:45

Formula 1'de sezonun 16. yarışı Singapur'da koşuldu.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarışı Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Sainz, yarışa pole pozisyonundan başlamıştı.

Carlos Sainz

VERSTAPPEN İLK KEZ PODYUM DIŞI

Sezonun tüm yarışlarını kazanan Red Bull, bu sezon ilk kez podyumun dışında kalırken şampiyona lideri Hollandalı Max Verstappen de ilk 3'ün dışında kaldı.

McLaren'den İngiliz sürücü Lando Norris ikinci, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Mercedes'in bir diğer pilotu George Russell, yarışın son turunda yaptığı kazanın ardından podyumun dışında kaldı.