Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü

Singapur'da F-16 savaş uçağı kalkış esnasında yaşanan bir sorun sonucu düştü, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:21
Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü
Abone Ol google-news

Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının kalkış sırasında sorun yaşadığı ifade edilerek, uçağın kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştüğü bildirildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, pilota ilk yardımın yapıldığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkede bu tarz kazaların son derece nadir yaşandığı kaydedildi.

 


singapur haberleri F-16 haberleri

İlgili Haberler

Yunanistan’a ait F-16 Ege’ye düştü!

Yunanistan’a ait F-16 Ege’ye düştü!
Stoltenberg'den Türkiye'ye F-16 desteği: Memnuniyet verici

Stoltenberg'den Türkiye'ye F-16 desteği: Memnuniyet verici
MSB’den ‘F-16’ açıklaması: ‘ABD tarafından gönderilen mektup elimize ulaştı’

MSB’den ‘F-16’ açıklaması: ‘ABD tarafından gönderilen mektup elimize ulaştı’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak! 7 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta çifte indirim geliyor: Bu gece pompaya yansıyacak! 7 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması

7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
Cumhuriyet'in 100. yılı...Bir dönem dişi sinek bile giremezmiş... Şimdi direksiyon bir kadında: Cumhuriyet’in kadın gazetecileri

Cumhuriyet'in 100. yılı...Bir dönem dişi sinek bile giremezmiş... Şimdi direksiyon bir kadında: Cumhuriyet’in kadın gazetecileri
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!
Son Dakika... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: 'Bakanlığımız yarın süreci paylaşacak'

Son Dakika... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: 'Bakanlığımız yarın süreci paylaşacak'
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti